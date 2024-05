Saint-Louis - Face aux nombreux accidents de motos : Le préfet durcit le ton et donne un ultimatum aux mototaxis EnQuete-Les autorités administratives et locales ont décidé de prendre le taureau par les cornes pour encadrer la circulation des mototaxis à Saint-Louis. Depuis quelques mois, ils partagent la circulation avec les autres moyens de transport. Une situation nouvelle qui occasionne un terrible désordre sur les routes et crée de nombreux accidents routiers. Raison pour laquelle les conducteurs de Jakarta et de “tiak-tiak” ont été conviés à la préfecture par Diadia Dia, préfet du département de Saint-Louis.

Ce moment d'échanges a été saisi par les autorités et autres services concernés pour discuter de l'insécurité routière grandissante dans le département de Saint-Louis



“Nous avons constaté une recrudescence des accidents impliquant des mototaxis. Des accidents qui occasionnent des blessés graves et même souvent des décès. D'où la nécessité de s'asseoir autour d'une table avec les acteurs du transport pour d'abord leur rappeler la réglementation régissant le transport par vélotaxi. Depuis 2012, le ministre des Transports avait pris un arrêté pour réglementer la circulation et le transport des passagers au moyen de vélotaxis. D'ailleurs, la rencontre a également été une tribune pour revisiter l’arrêté ministériel,” a déclaré Diadia Dia.



Les autorités communales, les sapeurs-pompiers, la police, la douane, la gendarmerie et le directeur régional des Transports terrestres ont profité de la rencontre pour partager la réglementation régissant le fonctionnement des transports de passagers par vélotaxi. Pour le préfet, des mesures sont prises à l'issue de la réunion en vue de réduire les accidents impliquant les deux roues.



L'immatriculation des mototaxis et le port du casque exigés



“Pour des raisons de sécurité routière, nous travaillerons sur les voies à accompagner les conducteurs de mototaxis pour qu'ils se conforment à la réglementation. Dans un premier temps, il sera procédé à un recensement des conducteurs avant la fin du mois de mai. Ce recensement sera étalé sur 15 jours et un registre sera ouvert par la commune de Saint-Louis avec l'ensemble des données et informations nécessaires,” a soutenu le chef de l'exécutif départemental



Ainsi, la municipalité prendra des dispositions idoines pour accompagner et faciliter l'immatriculation des mototaxis pour la sécurisation du transport des engins dans la commune. Mais en attendant l'application des mesures arrêtées, le préfet exige des autorités sécuritaires une tolérance zéro sur les conducteurs circulant sans port de casque. Avant de rappeler à ces derniers que leur activité n'est pas menacée, mais qu'ils seront surveillés sur les routes par les forces de sécurité et de défense



Pour montrer leur disponibilité à respecter les directives du préfet et des responsables du transport terrestre, les Jakartamen ont déclaré être en phase avec les autorités. D'ailleurs, le président de l'Association des conducteurs de Jakarta et tricycles, Alioune Diallo, a regretté le manque de formation de certains de ses collègues.



“Ce manque de formation nous cause un lourd préjudice. Les motos-Jakarta font plus d'accidents que n'importe quel autre moyen de transport. Les passagers sont également des victimes et cela coûte beaucoup à l'État du Sénégal. Aujourd'hui, des milliers de jeunes qui ont investi le milieu des mototaxis sont victimes d'accidents et perdent la vie par manque de formation. Raison pour laquelle nous insistons auprès de nos collègues pour qu'ils apprennent le Code de la route et l'appliquent”, a soutenu Alioune Diallo.



