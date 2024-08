Saint-Louis : Grave accident entre un véhicule de la gendarmerie et un minicar de transport Un grave accident s'est produit à l'entrée de Gandon, dans le département de Saint-Louis, dans la nuit de mercredi à jeudi. Un minicar de transport interurbain et un véhicule de la gendarmerie se sont entrés en collision. Le bilan fait état de vingt-deux (22) blessés dont 10 dans un état grave.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Août 2024 à 19:33 | | 0 commentaire(s)|

"L'accident est survenu cette nuit du mercredi vers les coups de 23heures. Il s'agit d'une collision entre un minicar en partance pour Saint-Louis et un véhicule de type 4X4 de la gendarmerie en patrouille. D'importants moyens ont été mobilisés pour l'intervention", a renseigné à la RFM le Capitaine Ibrahima Camara de la Brigade des sapeurs-pompiers de Saint-Louis.



A l'en croire, les victimes dont 10 dans un état grave et 12 avec des blessures légères, ont été toutes évacuées à l'hôpital régional de Saint-Louis



Adama Sall

(Saint-Louis)



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook