Saint-Louis: L'Usaid rencontre les organisations locales, pour booster leurs capacités L'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), organise une tournée de présentation et d’informations, afin d'élargir son réseau de partenaires à de nouvelles organisations à la base, établies à Saint-Louis et de recueillir leurs préoccupations.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2024 à 21:32 | | 0 commentaire(s)|

Badara Sarr, qui est le responsable du groupe de travail localisation au niveau de l'Usaid, en a fait l’annonce la veille, lors d’une rencontre avec les journalistes tenue dans le bureau du Gouverneur de la région de Saint-Louis.



" Nous sommes aujourd’hui à Saint-Louis, dans le cadre d’une tournée de présentation. L’objectif de cette tournée, c’est véritablement de nous entretenir avec les entités locales, les organisations communautaires de base mais aussi, le privé local, pour leur expliquer comment l’USAID travaille ’’, a-t-il déclaré , avant d'expliquer qu'ils vont également écouter les organisations non-gouvernementales (ONG) et les structures locales, pour voir comment travailler ensemble, les écouter pour mieux prendre en charge leurs priorités.



A cette occasion, Badara Sarr n'a pas ainsi manqué de rappeler les principales missions de l’USAID dans notre pays, le Sénégal.



” Nous travaillons avec l’État du Sénégal dans des priorités qui sont identifiées, notamment des secteurs clés, comme la santé, l’éducation, la gouvernance et la croissance économique ”, a-t-il déclaré.



Venu présider l’ouverture officielle de ce point de presse, le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Sambe, a magnifié la coopération bilatérale qui existe depuis 60 ans, entre l’État du Sénégal et l’USAID, qu'il qualifie de très fructueuse pour les populations, avant de souhaiter la bienvenue à la délégation conduite par le directeur adjoint dans cette région de Saint-Louis.



Il a aussi souligné que cette coopération va permettre à l’USAID d’entrer en contact avec des organisations locales établies à Saint-Louis, notamment 85 organisations basées dans cette région, qui prennent part à une rencontre organisée dans un hôtel de la place.













Adama Sall (Saint-Louis)





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook