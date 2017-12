Saint-Louis : L’épouse du ministre Mansour Faye investit le terrain…

Comme la Première dame Marième Faye Sall, l’épouse du ministre Amadou Mansour Faye a décidé d’investir le terrain social. Sokhna Ndiaye puisqu’elle qu’il s’agit, était hier dans le village de Bango où elle a offert d’importants lots de cadeaux aux enfants nécessiteux. Une centaine d’enfants issus du village ont pu bénéficier de vélos et autres trottinettes.



Ce n’est pas une première pour Sokhna Ndiaye qui voudrait que ses actions pour l’amélioration des conditions de vie des populations soient enregistrées pour le compte de son époux et maire de Saint-Louis. Au-delà de Bango d’où elle est originaire, informe L’As, elle entend étendre cette initiative dans les prochaines années, à d’autres enfants des autres quartiers de l’ancienne capitale du Sénégal.



Accompagnée de son mari Mansour Faye, elle dit privilégier, dans ses actions, les femmes et les enfants qui constituent le socle de la société. A rappeler qu’elle avait récemment effectué le lancement d’un projet d’aquaculture et l’installation de poulaillers dans les sous-quartiers de la zone.