Saint-Louis : La COJER exprime sa gratitude et réaffirme son engagement auprès du Chef de l'État et de ses collaborateurs

Son Excellence Macky Sall est le plus éminent président de la République du Sénégal. En premier lieu, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude envers le Chef de l'État et ses collaborateurs, pour les efforts incommensurables qu'ils ont consentis afin de transformer notre pays de manière radicale, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, sur l'ensemble de notre territoire. Nous reconnaissons et apprécions leur engagement exceptionnel en faveur du développement de notre nation

Nous saisissons cette occasion pour adresser nos chaleureuses félicitations à cet illustre homme d'État, qui a porté dignement le flambeau national au sein des sphères internationales les plus prestigieuses. Son rôle prépondérant dans la promotion du développement, de la démocratie et de la paix en Afrique et dans le monde entier, est exemplaire et mérite notre profonde admiration. Par-dessus tout, nous saluons le courage et le sens de la responsabilité dont il a fait preuve.



En renonçant à une candidature qui était non seulement légale et légitime, mais également soutenue par une ardente demande sociale émanant de millions de citoyens, tant à l'intérieur du Sénégal qu'au sein de la diaspora, il a fait preuve d'une sagesse et d'une intelligence politique remarquables

En tant que jeunes militants de la plus grande coalition politique de l'histoire du Sénégal, nous réaffirmons avec détermination, notre dévouement total à la cause républicaine. Nous restons fermement engagés à assurer la continuité des acquis du Plan Sénégal émergent, en vue de l'horizon 2035. Ce projet a permis à des millions d'entre nous de prendre conscience de l'importance de la participation des jeunes dans la gestion des affaires publiques de notre cité.



Dans le même temps, nous tenons à adresser un message d'encouragement et de soutien au gardien des institutions, investi de la mission cruciale d'assurer la continuité de l'État et du calendrier électoral, face aux défis et aux menaces, tant internes qu'externes, qui pourraient se présenter à notre Grande République

Nous exprimons notre confiance inébranlable en sa capacité à garantir la stabilité et la démocratie, et nous lui offrons notre soutien indéfectible dans cette tâche essentielle pour l'avenir de notre nation. Fiers de notre riche histoire politique et de la grandeur de notre nation, continuons d'avancer résolument, avec détermination et confiance, pour consolider les acquis et faire du Sénégal un modèle de développement et de progrès.



En cette période cruciale de notre histoire, rappelons les mots inspirants du grand poète et homme d'État sénégalais, Léopold Sédar Senghor, qui a dit : "Le devoir du citoyen, c'est de participer à l'édification de la Cité. Car la Cité, c'est nous." Ces paroles résonnent avec une vérité intemporelle et nous rappellent notre responsabilité collective envers notre nation bien-aimée

Nous demeurons fermement attachés à l'idéal du "YONU YOKKUTÉ" qui nous a été transmis par le Président Macky Sall et nous restons résolument attachés et alignés derrière notre coordonnateur départemental, Amadou Mansour Faye. En soutenant notre coordinateur départemental, nous démontrons notre solidarité et notre engagement envers notre coalition. Nous sommes fiers de notre histoire politique et de la grandeur de notre nation.



Continuons à avancer ensemble, avec détermination et confiance, pour consolider les acquis et faire du Sénégal un modèle de développement et de progrès

Nous sommes résolus à poursuivre notre lutte pour un Sénégal émergent, en accord avec les aspirations profondes de notre peuple. Soyons les acteurs du changement que nous souhaitons voir dans notre société. Ensemble, unis par notre dévotion à notre nation et guidés par notre sens du devoir, nous réaliserons les rêves de nos ancêtres et bâtirons un avenir brillant pour le Sénégal