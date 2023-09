Saint-Louis: La Convergence des Jeunesses républicaines soutient Amadou Ba, candidat de la majorité présidentielle

Selon leur porte parole du jour, la Cojer de Saint-Louis se dresse aujourd'hui avec une détermination inflexible pour annoncer son soutien indéfectible à la candidature de Monsieur Amadou BA, au sein de la Majorité Présidentielle représentée par la Coalition Benno Bokk Yaakaar, pour les élections présidentielles du 25 Février 2024.



"Nous rendons hommage au leadership éclairé du Président Macky SALL, qui, avec sagacité, a choisi de porter la candidature de Monsieur Amadou BA. Ce choix est un témoignage de son engagement profond envers la prospérité du Sénégal. Monsieur Amadou BA, personnalité éminente du paysage politique sénégalais, se distingue par son parcours éloquent et son dévouement incontestable à la patrie. Sa loyauté envers les valeurs républicaines et ses compétences avérées en font un homme d'État d'exception" a laissé entendre le porte parole.



Poursuivant, il a réaffirmé leur engagement aux côtés de leur coordonnateur Mansour Faye. "Aux côtés de notre mentor et coordonateur Départemental, Monsieur le Maire Amadou Mansour FAYE, nous nous engageons pour que les acquis du Plan Sénégal Émergent soient consolidés. Son leadership inspiré et sa vision stratégique sont le socle de notre engagement. Et le Président Macky SALL a rappelé avec conviction que l'engagement et l'objectif pour nous, c'est une victoire dès le premier tour, et ce n'est pas une première.



Et nous savons gagner des élections parce que les élections se gagnent d'abord par une stratégie, mais aussi par un travail rationnel d'occupation du terrain et une communication adéquate" a ajouté le porte parole qui a rappelé que "Aujourd'hui, la Convergence des Jeunesses Républicaines de Saint-Louis répond à cet appel à l'unité avec une détermination inébranlable. Nous sommes résolus à soutenir Monsieur Amadou BA, porté par notre mentor Monsieur Amadou Mansour FAYE, pour qu'il mène notre nation à une victoire sans équivoque dès le premier tour des élections présidentielles de 2024" a-t-il expliqué avant de lancer un vibrant appel aux sénégalais.



"Nous lançons un appel solennel à tous les Sénégalais et Sénégalaises, à toutes les âmes patriotes, pour qu'ils se joignent à nous dans cette entreprise. Ensemble, nous façonnons un Sénégal puissant, uni et rayonnant. Car l'heure de l'unité a sonné" a-t-il conclu.



Adama Sall (Saint-Louis)