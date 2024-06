Saint-Louis: La réhabilitation de la grande mosquée mouride va couter environ 3 milliards FCfa…

Inaugurée en 1981 par Serigne Abdou Lahad Mbacké, la grande mosquée mouride de Saint-Louis qui est dans un état de délabrement avancé sera bientôt rénovée, sur instruction du Khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké.



Selon LeTémoin, le comité ad-hoc dirigé par Serigne Hamidou Mbacké, Ibn Serigne Mourtada Mbacké, a fait face à la presse pour appeler les autorités, talibés et toute la Ummah islamique à venir accompagner ce projet gigantesque d’un coût global de 2 milliards 842 millions de frs cfa. Le représentant du khalife général des mourides a informé que la pose de la première pierre de l’édifice sera effectuée le 24 juin prochain.



Selon le Jawring Serigne Hamidou Mbacké, l’objectif principal est de réhabiliter l’infrastructure pour doter la communauté mouride de Saint-Louis d’un lieu de culte digne de ce nom. Pour Abdou Aziz Sow, membre du comité ad-hoc, tout musulman, tout mouride, tout Saint-louisien doit coller au projet pour rendre à la vieille ville, qui occupe une place importante dans le mouridisme, la grâce qui sied en matière de religion et répondre à la vision du khalife général des mourides.



La grande mosquée mouride de Saint-Louis sera modernisée et aura toutes les commodités requises, une salle de prières pour les femmes, une bibliothèque à étages, une salle multifonctionnelle, une résidence Keur Serigne Touba, des blocs sanitaires, une morgue, un aménagement parking et accessoires de commodités, et un bâtiment administratif. Le comité ad-hoc lance un appel aux autorités étatiques, mécènes et forces vives de venir accompagner ce projet qui est une noble mission de l’islam.