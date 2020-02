Saint - Louis: Le Colonel Abdourahim Kébé interpellé par la police

Le Colonel Abdourahim Kébé a été interpellé par la police ce matin à Saint-Louis. Il lui est reproché de trouble à l'ordre public et participation à une manifestation interdite. Il s’agit d’un rassemblement organisé ce matin par les pêcheurs de Guet- Ndar à la place Pointe-à-Pitre. L’officier de l'armée à la retraite s’était rendu sur les lieux dans le but, selon la RFM de jouer une médiation.

