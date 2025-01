Saint-Louis : Le Gouverneur préside un Crd sur les grands projets de l'Ageroute, en matière d'infrastructures routières Le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall a présidé un Comité régional de développement (CRD) sur les grands projets d’infrastructures routières. Un Crd tenu dans la salle de conférence de la Gouvernance, en présence du Directeur général de l'Ageroute Mamadou Ndao, du préfet de Saint-Louis Abou Sow, des sous préfets, des maires du département et autres autorités de Saint-Louis.

Une occasion pour le gouverneur Al Hassan Sall de revenir sur ces projets d’envergure et hautement structurants, prévus dans la région Nord du Sénégal. Avec, entre autres, le projet de construction de l’autoroute Dakar-Tivaouane -Saint-Louis, qui permettra d’amorcer la liaison avec les grandes villes du littoral septentrional du Sénégal, le pogramme de désenclavement des zones agricoles et minières phase 1 (PDZAM – 1) et le grand projet de construction du pont de Rosso, à la frontière Sénégal-Mauritanie, qui ont été présentés aux participants de cette rencontre d'une importance capitale.



Et selon le Gouverneur, " ces projets viennent accompagner la région de Saint-Louis dans sa quête de développement économique et social. La région de Saint-Louis, devenue région productrice de gaz, attire les investisseurs et suscite inéluctablement, des convoitises ", a souligné Al Hassan Sall, qui a rappelé que Saint-Louis se doit véritablement de jouer le rôle que les autorités attendent d’elle.



Prenant part au CRD, Pape Diallo Ndiaye, Directeur régional de l’Ageroute pour la zone Nord (Saint-Louis–Louga et Matam), a remercié le gouverneur pour l’organisation de ce CRD, tout en magnifiant à leur juste valeur, les échanges fructueux issus de cette réunion.



Il a par ailleurs annoncé, devant la presse, que l'Ageroute est en train de mettre en œuvre un important projet d’infrastructures dans la région de Saint-Louis. Des projets qui, toujours selon lui, vont considérablement transformer la région Nord du pays.













Adama Sall (Saint-Louis)

