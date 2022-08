Saint Louis: Le Lycée Ameth Fall veut être érigé en institution d'excellence

Comme à l’accoutumée, la Convergence des Anciens du Lycée Ameth Fall (Calaf) était ce week-end à Saint-Louis où elle a procédé à la traditionnelle cérémonie de distribution de lauriers. L’occasion a été saisie par la présidente Mme Téning Ndoye CISSE pour faire un vibrant plaidoyer. Les doléances ont été émises à l'occasion de la cérémonie de distribution des prix aux meilleures élèves, placée sous le haut parrainage de la Présidente de la Convergence des Anciens du Lycée Ameth Fall (CALAF), Mme Téning NDOYE CISSE, informe L'As.



Pour Mme Khady BÂ SY, Proviseur de ce Lycée, l’établissement occupe une place très importante dans le dispositif de l’éducation au niveau national. Selon elle, il a eu à jouer et continue de jouer les premiers rôles en se distinguant au concours général. «Le Lycée des Jeunes Filles Ameth FALL de Saint-Louis a renoué avec l'excellence avec la lauréate au concours général. Il a eu à former également plusieurs élites qui ont dirigé le pays ou qui ont occupé de hautes fonctions à l'image de Mmes Aïda MBODJI, Aminata MBENGUE NDIAYE, Maïmouna SOURANG NDIR, et j'en fais partie et tant d'autres également. Son érection au rang de Lycée d'Excellence est vivement souhaitée par la Convergence des Anciens du Lycée Ameth Fall (Calaf) dont la présidente, Mme Téning Ndoye CISSE, a été la marraine de la cérémonie de distribution solennelle des prix aux élèves», a souligné le Proviseur en présence d'autres anciennes du Lycée. Pour ces dernières, le lycée des Jeunes filles Ameth FALL «école de référence mérite bien le titre d'excellence ». Les membres de la CALAF n’ont pas lésiné sur les moyens. Quant à leur présidente, elle s’est réjouie de retrouver beaucoup de promotions. «Nous avons tout fait pour rassembler le maximum de lots pour faire plaisir à nos petites filles et à nos filles. Si nous sommes parvenues à mobiliser ces équipements scolaires, c'est grâce aux anciennes «Falliènes» de la diaspora qui ont tiré leur épingle du jeu ainsi que celles du Sénégal, aux partenaires qui ont suivi notre mouvement en nous dotant de nombreux lots pour le lycée Ameth Fall», a déclaré Mme Téning Ndoye CISSE présidente de la Calaf.



A signaler que ce lycée a pour ancêtre l'École des Otages créée par Faidherbe le 5 mars 1861, sept ans après sa nomination au poste de Gouverneur du Sénégal. Supprimée en 1871 pour raison budgétaire, l'école est rebaptisée Collège des fils de chefs et interprètes le 31 mars 1893. Ce collège a partagé les mêmes locaux que la MEDERSA ou école d'enseignement supérieur musulman créée par arrêté du 18 janvier 1908. Les locaux de la MEDERSA abriteront par la suite l'école urbaine de Sor qui deviendra École Primaire Supérieure de Jeunes Filles Ameth FALL, Collège Ameth FALL en 1946 et depuis 1962 Lycée de Jeunes Filles Ameth FALL. Ce Lycée quitte en 1963 les locaux qui seront occupés par l'École élémentaire Khayar MBENGUE ex École Avenue De Gaulle pour occuper les locaux du Collège Blanchot, un des établissements pionniers de l'ère coloniale, créé en 1906. Les bâtiments réhabilités en 2014 sont classés patrimoine historique de l'UNESCO. La direction a magnifié le geste de la Calaf. L’émotion était vive durant cette cérémonie.