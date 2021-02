Saint-Louis : Le SNEEL pour le blocage de la publication des listes définitives et une revivification des fiches de notes D’après le secrétaire général de la section régionale du Syndicat National de l'Enseignement Elémentaire (SNEEL) de Saint-Louis, Mbaye Diop, et par ailleurs chargé des revendications au niveau national, “cette année, les Commissions d’avancement paritaires se sont tenues sans la présence des agents du fichier central qui réceptionnent les notes administratives des agents de l’État.” Ce qui, selon lui, est une première dans l’histoire des Commissions d’avancement, nous dit Sud Quotidien.

“En effet, beaucoup d’enseignants membres de notre organisation ou d’autres organisations syndicales sont surpris de voir mentionner “sans bulletins (SB)” devant leur nom et Dieu sait qu’ils avaient tous déposé leurs notes au fichier central. Après avoir reçu plusieurs appels téléphoniques des collègues lésés, j’ai pris contact avec un agent du fichier central et ce dernier m’a fait savoir qu’ils n’ont pas siégé, cette année, suite à une décision de l’Autorité en charge des commissions”, a regretté Mbaye Diop, estimant que cela est inacceptable, en ce sens que ce sont eux qui détiennent les fiches de notes des agents.



“Face à cette situation, le SNEEL, par ma voix, demande aux secrétaires généraux membres du G20 de se mobiliser comme un seul homme pour bloquer la publication des listes définitives et exiger du ministère de l’Éducation nationale une revérification sincère et efficace des fiches de notes, déposées par les victimes au niveau du fichier central», demande-t-il.

