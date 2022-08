Saint-Louis : Le maire Mansour Faye met en place 30 motopompes dans les zones inondées Étant actuellement en mission hors du territoire national, le maire Mansour Faye, par ailleurs, ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, a donné des instructions fermes aux autorités municipales, aux membres de son staff et autres proches collaborateurs.

Des instructions visant à mettre en place dans les zones inondées des 33 quartiers de Saint-Louis plus de 30 motopompes, en vue de permettre aux populations de Sor et de la Langue de Barbarie, d’évacuer les grandes quantités d’eaux de pluies qui n’ont pas encore fini d’inonder toutes les chaumières situées dans ces bas-fonds marécageux, où ces eaux de pluies ont tendance à revenir occuper le lit du fleuve.



Ainsi, une forte délégation de la municipalité, conduite par Latyr Fall, adjoint au maire, est en train de sillonner toutes les zones inondées de la ville amphibie de Mame Coumba Bang pour installer des motopompes et remettre aux populations de ces quartiers, des enveloppes consistantes afin d’acheter du carburant pour leur permettre de se débarrasser de ce trop-plein d’eau et de dormir correctement tout en vaquant à leurs occupations, dans d’excellentes conditions.



De nombreux quartiers et autres zones inondables de la ville tricentenaire et des localités environnantes, ont reçu Latyr Fall et sa délégation qui n'ont pas manqué de remercier vivement le maire Mansour Faye qui, selon eux, est en voyage, mais se soucie constamment des conditions de vie dans lesquelles, évoluent ses administrés, les populations de sa commune.



Adama Sall (Saint-Louis)

