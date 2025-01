Saint-Louis : Les populations déposent un chapelet de préoccupations devant Mansour Faye, leur Maire Lors d'une rencontre qui a duré plus de six heures, plusieurs dizaines d'intervenants se sont succédé au micro pour exprimer leurs préoccupations devant le maire Mansour Faye et ses collaborateurs. Comme l'indique le quotidien EnQuête, cette journée a permis d'aborder une variété de sujets touchant à la vie des Saint-Louisiens, notamment l'encombrement de la voie publique, la vétusté des infrastructures sportives, scolaires et sanitaires, ainsi que les travaux inachevés de la place Baya Ndar (ex-Faidherbe).

Le maire a qualifié cet échange d'assises locales plutôt que d'une simple journée de partage, soulignant la richesse des discussions. Parmi les points saillants, l'occupation anarchique de l'avenue Macky Sall (ex-De Gaulle), particulièrement en direction du marché Sor, a retenu l'attention. Mansour Faye a promis que des opérations de désencombrement seraient menées avant le 15 février, avec un redéploiement des vendeurs ambulants vers des marchés hebdomadaires, afin de libérer les voies et de faciliter la circulation.



Concernant les infrastructures sportives, le maire a rassuré les habitants sur la réhabilitation en cours. “L'équipe fanion de la ville joue actuellement ses matchs à Louga, mais cela changera bientôt. La pelouse du stade Mawade Wade sera réalisée, le marché est déjà signé,” a-t-il affirmé.



EnQuête rapporte également que la question des structures sanitaires a suscité un vif intérêt. Bien que la commune ait investi dans les postes et centres de santé, Mansour Faye a souligné l'état délabré de l'hôpital de Saint-Louis.



“Le scanner est hors service, et les équipements sont obsolètes. Avec l’augmentation de la population, il est urgent que l'État intervienne pour que les travaux de l'hôpital de niveau 4 Me Alioune Badara Cissé puissent enfin démarrer, car les financements sont déjà disponibles,” a-t-il précisé.



Un autre point important abordé fut la requalification de la place Baya Ndar. Mansour Faye a expliqué que le projet, lancé dans le cadre du Programme de Développement Touristique (PDT), avait connu des retards en raison de la défaillance de l'entreprise initialement chargée des travaux. Une nouvelle entreprise reprendra les travaux dès le 15 février, incluant également l’avenue Jean-Mermoz et des places artisanales.



Enfin, sur des problématiques dépassant les compétences de la mairie, telles que la brèche de Saint-Louis, le maire a lancé un appel à l'État pour une intervention d'envergure.



“Il est essentiel de draguer, baliser et mettre en place un système d’entretien régulier pour sécuriser les activités des pêcheurs,” a insisté Mansour Faye.



Cette rencontre, riche en échanges et promesses, reflète la volonté des autorités municipales de répondre aux attentes des Saint-Louisiens, tout en sollicitant l'appui de l'État pour les défis majeurs.



