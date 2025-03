Saint-Louis : Les services de la navigation aérienne de l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye transférés à l'Asecna.

C'est en présence des autorités administratives, locales, religieuses et coutumières de la ville tricentenaire, ainsi que du directeur général de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD SA), Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, du directeur de l'ANACIM, Diaga Basse, d'Aissatou Sy, représentante du DG de l'ASECNA, et de l'adjoint au gouverneur de Saint-Louis, Sidy Guissé Diongue, que le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et Aériens, Yankhoba Dièmé, a présidé la cérémonie officielle marquant le transfert des services de la navigation aérienne de l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, désormais sous la gestion de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).



Ce transfert concrétise la volonté de l'État du Sénégal, incluant la gestion des équipements de navigation, l'exploitation du contrôle du trafic aérien, les communications, la surveillance et la météorologie aéronautique, dans le but de garantir la sécurité et l'efficacité des opérations aériennes. Il permet également de réduire significativement les charges d'exploitation.



Dans ce cadre, le ministre Yankhoba Dièmé a rappelé que le personnel technique (contrôleurs aériens, techniciens de maintenance, météorologues aéronautiques, pompiers d'aérodrome, etc.), qui assurait ces services, est également transféré à l'ASECNA. Il a précisé que la gestion commerciale et les opérations aéroportuaires restent sous la responsabilité de l'AIBD SA, dirigée de main de maître par son directeur général, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, qui, selon le ministre, abat un travail exceptionnel avec son équipe.



Le ministre a ajouté que l'AIBD SA continuera à assurer la croissance de cette infrastructure moderne et à promouvoir le développement des activités extra-aéronautiques de l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, entièrement rénové et doté d'équipements de dernière génération, dans le cadre du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS).



Auparavant, le directeur général de l'AIBD SA, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, a salué la présence des 33 délégués de quartier et des députés du département de Saint-Louis, avant de rendre un vibrant hommage au ministre Yankhoba Dièmé, qui s'est déplacé dans la vieille cité pour présider cette cérémonie de transfert des services de l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye à l'ASECNA.



Il a également rappelé l'importance de l'aéroport international de Saint-Louis, qui, selon lui, joue un rôle prépondérant dans le développement économique, social, culturel et touristique de cette partie nord du Sénégal.



Adama Sall (Saint-Louis)