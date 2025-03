Saint-Louis : Mise en circulation de 20 taxis de proximité fonctionnant au gaz

Vingt taxis de proximité roulant au gaz ont été mis officiellement mis en circulation, ce mardi, à Saint-Louis, dans le cadre d’un projet piloté par le Fonds de développement des transports terrestres (FDTT), incluant une station à gaz mise en service le même jour.



Selon l’administrateur du Fonds de développement des transports terrestres (FDTT), ce projet concerne l’exploitation de 20 taxis de proximité et de 15 taxis urbains.



“ Effectivement, ce projet a connu du retard parce que c’est quelque chose de nouveau. Ce sont des véhicules qui devaient fonctionner au gaz et il fallait prendre le temps de régler toutes les contraintes liées à la réglementation ”, a déclaré Bara Sow.



M. Sow s’entretenait avec la presse locale, en marge de la cérémonie officielle marquant la mise en circulation de ces taxis urbains et de proximité.



Il a remercié la Direction régionale de l’environnement et des établissements classés de Saint-Louis (DREEC), qui, dit-il, a contraint les parties prenantes du projet, à “ lever les équivoques ” liées à l’étude d’impact environnemental, pour plus de sécurité par rapport à l’exploitation du gaz.



“ Maintenant, tout est fin prêt pour que les véhicules puissent démarrer. Que les transporteurs qui ont attendu longtemps, puissent démarrer leur exploitation ”, a-t-il lancé.



De l’avis de l’administrateur du Fonds de développement des transports terrestres (FDTT), ce projet est en droite ligne avec la politique des nouvelles autorités pour moderniser le transport.



Il vise à donner à la ville de Saint-Louis “ un nouveau visage en matière de transport ”, selon M. Sow, qui veut contribuer à éradiquer les transports irréguliers ”clandos”, tout en privilégiant ceux qui étaient présents dans le secteur.



Bara Sow a également évoqué la volonté du Fonds de développement des transports terrestres, de donner aux populations des moyens de se déplacer plus confortablement, tout en tenant compte de l’exigence de rentabilité à laquelle les transporteurs sont soumis, le gaz étant moins cher et moins polluant que le carburant.



” Ceci est en droite ligne avec la nouvelle politique des autorités du Sénégal, pour la modernisation du transport au Sénégal. Nous avons un projet échantillon ici à Saint-Louis et nous comptons nous implanter également un peu partout au Sénégal, pour permettre de rajeunir le parc des transports urbains et interurbains au Sénégal ”, a-t-il indiqué.



Le Directeur général de Mutuelle d’épargne et de crédit des transporteurs (MECTRANS), Mamadou Kanté, est revenu sur les tenants et aboutissants de ce projet, actuellement en phase test.



“i[C’est un projet test de 20 véhicules, répartis entre deux GIE [Groupements d’intérêt économique] Goxu Mbaac et Hydrobase]i”, dit-il.



" Ces véhicules , ajoute-t-il, sont adaptés et conçus pour faire du transport. Ils sont dotés d’une licence, d’une carte grise en bonne et due forme et d’une assurance “tous risques” ".



Il a rappelé que ces véhicules “ reviennent aux opérateurs, à 8 480 000 francs Cfa ”, grâce à un financement de NSIA Banque et de MECTRANS, avec l’accompagnement du Fonds de développement des transports terrestres. .



S’exprimant au nom des transporteurs bénéficiaires, Ibrahima Fall dit “Baye Fall”, a magnifié la mise en circulation de ces véhicules de proximité, également appelés “taxis vert-blanc”.



L’adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Bâ, a, pour sa part, invité les transporteurs bénéficiaires, à faire une gestion responsable et durable de ces véhicules.











Aps