Saint-Louis: Modernisation des CADL par le Ministre M. Oumar Guèye

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Décembre 2020 à 18:33

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye porte-parole du gouvernement, a visité,c e mardi 8 janvier 2020, le Centre régional de l’Aménagement du Territoire et le Service régional d’Appui au Développement local de Saint-Louis .Sur place, le ministre, avec sa délégation, a constaté les conditions de travail des agents. Après les avoir écoutés, Oumar Guèye a pris bonne note.



Il estime que ces Centres constituent de véritables leviers pour booster le développement des communes. Sur instruction de son Excellence le président de la République Macky Sall, il entend moderniser et redynamiser les 171 CADL que compte le Sénégal et les repositionner aux côtés de l’Administration déconcentrée et décentralisée.



