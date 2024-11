Saint-Louis: Racine Sy revendique ses origines et s’engage pour le développement local

La tête de liste nationale du mouvement Alsar était également dans la première capitale du Sénégal. Après sa caravane, Racine Sy qui a fait face à la presse, a qualifié son passage à Saint-Louis de symbolique. Il dit être conscient des problèmes de Saint-Louis et prend l’engagement d’être, une fois à l’Assemblée nationale, le porte-parole des citoyens Saint-louisiens, pour le règlement des problématiques de la ville, rapporte "Le Témoin".



Selon la même source, Il revendique son appartenance à Saint-Louis et compte une fois élu député, contribuer au développement du Sénégal en général et des différents pôles définis par l’Etat en particulier. « J’ai fait une partie de mes études à Saint-Louis, d'où je suis originaire. Je suis content d’être là et de l’accueil qui m’a été réservé. Nous nous définissons comme une troisième voie, qui se veut être un trait d’union entre tous les segments de la population. Nous ne sommes contre personne, nous sommes pour le Sénégal, nous sommes contre le sous-développement et nous sommes prêts à discuter avec le gouvernement pour la bonne marche du pays », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que « les investis du mouvement Alsar serons à l’Assemblée nationale pour combattre la pauvreté et faire de sorte que les pensions octroyées aux veuves et aux retraités, soient revues à la hausse et que les jeunes ne prennent plus les pirogues ». « Nous serons l’avocat des femmes et des jeunes », a-t-il conclu.