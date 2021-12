Saint-Louis / Trafic de chanvre indien: Un vieux trafiquant de 70 ans condamné à 2 ans ferme Malgré ses dénégations devant la cour du Tribunal régional de Grande Instance de Saint-Louis, le sexagénaire D. Thiaw a été reconnu coupable de trafic de chanvre indien. Il a été lourdement condamné par la justice et envoyé à la Mac de la vieille cité de Ndar, pour une peine de 2 ans ferme.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Décembre 2021 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

Les populations du quartier de Pikine, dans le faubourg de Sor, ont poussé un grand ouf de soulagement, en apprenant l'arrestation et la condamnation du vieux trafiquant de ‘’yamba’’, D. Thiaw. Son commerce illicite et la fréquentation de nombreux drogués dans les alentours de son domicile, étaient devenus un véritable danger pour les Pikinois.



Longtemps filé par les services de lutte contre la drogue et les stupéfiants de la police, il a été finalement pris la main dans le sac, la semaine dernière. Postés aux abords du domicile du trafiquant, les policiers ont été aidés dans leur tâche par l'arrestation d'un jeune délinquant qui détenait par-devers lui, deux cornets de chanvre indien.



Cuisiné sur la provenance du produit prohibé, le jeune B. Boyer passe aux aveux et désigne le vieux Thiaw comme étant son vendeur. Avant de les conduire à la maison du trafiquant sous bonne escorte. Surpris par cette visite inattendue, le maître des lieux n'avait que ses yeux pour constater les dégâts. La perquisition de la maison a permis de découvrir une importante quantité de ‘’yamba’’ de qualité "marron", des paires de ciseaux, du papier journal pour emballer la " marchandise" et une somme d’argent provenant de son commerce illicite.



A la police comme au tribunal, raconte "Enquête", le jeune fumeur B. Boye a avoué et expliqué dans les moindres détails leur relation. Devant la cour, il a déclaré, en tant que consommateur, s'être très souvent ravitaillé chez le vieux Thiaw, parce qu'il vend de la ‘’bonne qualité". Avant de poursuivre qu'il fournit du chanvre "marron", très recherché par les adeptes du ‘’yamba’’. Et puis, a-t-il révélé au tribunal, il fait partie des trafiquants les moins chers de la ville, puisque ces cornets s'échangent à 1 000 FCfa seulement l'unité.



Malgré tous les indices trouvés dans sa maison et les aveux clairs du jeune fumeur B. Boye, le vieux a passé toute l’audience à nier les faits. A la barre, il a soutenu n'avoir jamais rencontré de sa vie le jeune B. Boye qui l'accuse d'être vendeur de chanvre indien. Très taquine, la présidente l'a invité alors à éclairer la lanterne du tribunal sur les saisies faites dans sa propre chambre. Se sentant cerné, le vieux trafiquant campe quand même sur sa position défensive et sert des arguments nullement convaincants.



" Le papier journal et les paires de ciseaux que les policiers ont trouvé sur ma table, appartiennent à un de mes jeunes fils. Il devait les utiliser pour la couverture de ses cahiers et livres scolaires. Il ne m'a jamais servi d'emballage de cornets ou autre chose, parce que je ne suis pas un trafiquant de ‘’yamba’’. Je n’ai jamais été impliqué dans une histoire de trafic de chanvre indien. D'ailleurs, j'ignore comment cette quantité de chanvre a atterri dans ma chambre », a-t-il tenté de se défendre.



Une défense qui, malheureusement, n’a pas convaincu la Cour. Ainsi, après avoir été bien sermonné par le tribunal, le vieux trafiquant notoire de Pikine, D. Thiaw, a été lourdement condamné. Il a écopé d'une condamnation de 2 ans ferme, tandis que son codétenu B. Boye, plus chanceux, va purger 15 jours de prison ferme.





Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook