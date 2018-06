Saint-Louis - Une course-poursuite entre deux véhicules: 24 blessés dont 8 graves

Un car rapide et un Ndiaga Ndiaye qui s’adonnaient à une course de vitesse ont fait une collision, ce matin, sur la nationale 2 vers le lycée Charles de Gaulle à Saint6louis. L’un des chauffeurs ne voulait pas en effet que son collègue le dépasse sur ce tronçon étroit dénommé « axe de la mort ». Ce sont des scènes d’indiscipline habituelles qu’on l’on constate avec tristesse sur la route.



Alors que le car s’est renversé au milieu de la route, le bus qui a dérapé, s’acheminait vers le fleuve, avant de se voir retenu par un grand panneau publicitaire. Le bilan provisoire recueilli par Ndarinfo.com, fait état de 24 blessés dont 8 graves.



Une longue file de voitures attendent, à l’instant, la libération du circuit. Les avertis, devient en prenant les rues de Diamaguène, HLM et Léona.









