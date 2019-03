Saint-Louis : Une délégation du Rewmi chez le Colonel Abdourahim Kébé

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Mars 2019 à 14:53 | | 0 commentaire(s)|

Une forte délégation conduite par le coordonnateur régional de Rewmi, Dr Abdoulaye Ndoye a rendu visite hier, au Colonel Abdourahim Kébé pour lui exprimer son soutien suite à son arrestation pour incitation à une révolte. Colonel Kébé et ses hôtes ont échangé pendant longtemps sur ses démêlés avec la justice et sa supposée séparation avec Idrissa Seck, selon L’As.



Pour le responsable de Rewmi à Saint-Louis, il s’agit d’une « Fake News » et qu’il est et reste dans le parti. Il promet d’être dans les futurs combats avec son leader, Idrissa Seck. A l’en croire, rien n’a changé dans ses relations avec Idrissa Seck. Le Colonel à la retraite précise que s’il y avait un quelconque problème, il aurait eu le courage de le dire tout haut. Il dit avoir toujours le courage de ses idées. Dr Abdoulaye Ndoye a salué les mises au point du Colonel Kébé. Selon Dr Ndoye, Abdourahim Kébé est plus que jamais déterminé à accompagner le président Idrissa Seck.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos