Saint-Louis: Violents affrontements entre forces de l'ordre et pêcheurs à Guet-Ndar

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 12:14

La tension est vive à Saint- Louis. Au moment où ces lignes sont écrites, de violents affrontements opposent les pêcheurs et les forces de l’ordre à Guet-Ndar. Ces pêcheurs ont barré la circulation sur pont Moustaf Malick Guèye qui relie l'île à la Langue de Barbarie. Selon nos informations, ils protestent contre le non-renouvellement de leurs licences de pêche en Mauritanie. Un véhicule a été incendié par les manifestants.



