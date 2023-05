Saint-Louis / Vol des équipements des stations de pompage de la SAED : Plus de 100 millions FCfa de matériel emportés Depuis quelques années, les installations de pompage de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (Saed), subissent des vols de câbles et autres équipements. Des préjudices qui sont estimés à plus d'une centaine de millions de francs Cfa, par les responsables de la Saed. Plusieurs plaintes sont déposées dans différentes brigades de gendarmerie et commissariats de la région de Saint-Louis.

Qui en veut à la Saed et à ses installations ? Quelles sont les motivations des voleurs et saboteurs des stations de pompage de la Saed dans la vallée ? Pourquoi les multiples plaintes de la société auprès des brigades de gendarmerie et commissariats de police, n'ont-elles rien donné jusqu'à présent ?



Face à la recrudescence des vols de câbles et des actes de sabotage dans différentes stations de pompage hydrauliques des départements de Podor et de Bakel, voilà quelques questions auxquelles les responsables de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal cherchent des réponses.



Pour le Directeur général de la Saed, Aboubacry Sow, il faut trouver des solutions rapides pour mettre fin aux récurrents vols de câbles électriques et de sécurité des stations de pompage, dans la vallée du fleuve Sénégal.



“ Depuis des années, les installations de pompage hydraulique de la Saed sont victimes de vols d'équipements. Les dommages financiers occasionnés par les voleurs et subis par la Saed dans la vallée du fleuve Sénégal, sont estimés à plus de 100 millions de francs Cfa. Ces actes impactent pour beaucoup négativement sur la production agricole de la vallée, parce qu'intervenant souvent à des périodes très délicates pour l'irrigation des périmètres rizicoles. Cette situation ne peut plus continuer. La Saed a assez subi et il est temps de dire stop au sabotage ”, a dénoncé Aboubacry Sow.



Très remonté contre les auteurs de ces vols répétitifs, le DG de la Saed a également déploré ces actes de bandits de grand chemin et d'incivisme caractérisé. “ Ils sont à l’origine de l’arrêt de beaucoup de machines de stations de pompage dans le Podor et dans le Bakel. Des arrêts qui ont des conséquences désastreuses sur la production agricole. Ainsi, de lourds préjudices et autres désagréments sont souvent payés par les producteurs, parce que leurs périmètres ont manqué d'eau au moment opportun ”, s'est désolé M. Sow.



Raison pour laquelle le Directeur général de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal, a profité de son face-à-face avec la presse, pour inviter les populations à collaborer et à dénoncer les voleurs, pour aider les forces de sécurité à arrêter ces bandits.



“ Par patriotisme, pour l'intérêt général, il faut dénoncer toute personne soupçonnée de s'être mêlée à ces histoires de vol et de sabotage des installations de pompage. En se taisant, personne n'y gagne. La Saed subit de lourdes pertes d'investissements, mais les populations également. Plusieurs plaintes ont été déposées par la Saed au niveau des brigades de gendarmerie et des commissariats. Malheureusement, elles n’ont pas encore permis de mettre fin aux agissements de cette bande de voleurs qui s'attaque impunément à nos stations pompages et à ses équipements ”, a déclaré Aboubacry Sow.



En attendant d'arrêter les malfrats et que des solutions définitives soient trouvées, le DG de la Saed exhorte les populations de la vallée à s'organiser pour sécuriser les stations de pompage de leurs localités respectives.











EnQuête



