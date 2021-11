Saint-Louis: YAW gagne le recours concernant sa liste départementale

Les membres de ​la coalition Yewwi Askan wi peuvent afficher le sourire. En effet, ils ont gagné le recours concernant leur liste départementale à Saint-Louis. C'est du moins ce qu'affirme Déthié Fall, le mandataire national de Yaw. " On a gagné le recours pour le département de Saint-Louis et aussi, les communes de Fass, Gandiol et Gandon. Donc, on retrouve toutes nos listes dans le département de ladite région ", confirme t-il.

Il est important de mentionner qu'après le rejet de plusieurs de ses listes, la coalition Yewwi Askan avait porté l’affaire devant la justice.