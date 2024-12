Saint-Louis face à de nombreux maux. : Pr. Moustapha Niang porte le plaidoyer des populations Malgré sa place historique sur l’échiquier politique national, laville de Saint-Louis souffre de nombreux maux. Ces derniers sont dénoncés par les populations qui exigent des solutions urgentes des autorités gouvernementales. Profitant d’un “Sargal” organisé par des femmes de Pikine après les dernières Législatives, le professeur Moustapha Niang, responsable du Pastef dans la langue de Barbarie, a porté le plaidoyer en interpellant le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement sur les souffrances des Saint-Louisiens.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2024 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de Saint-Louis souffrent dans leur chair et beaucoup de secteurs sont à l’agonie à cause d’une mauvaise gestion. Pour le Pr. Niang, avec le vent de “changement systémique”, il faut que les préoccupations des populations de Ndar soient portées auprès des nouvelles autorités. Pour qui connaît Ndar, a-t-il lancé, le poumon de l’activité économique repose essentiellement sur la pêche.



“Mais la langue de Barbarie souffre toujours de la brèche qui continue de tuer nos braves pêcheurs. La dernière tragédie remonte à la semaine passée où deux chefs de famille ont péri à l’embouchure. Raison pour laquelle nous invitons le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement à prendre en charge ce dossier pour y apporter des solutions durables. La brèche n’est ni balisée ni draguée et chaque jour, des pêcheurs la traversent avec des risques d’accidents mortels”, s’est désolé le responsable du Pastef.



La ville de Saint-Louis est également handicapée, selon lui, par la vétusté de ses deux quais de pêche. “Il y a un programme national de réalisation de 24 ports, dont Saint-Louis fait partie. C’est pourquoi nous réclamons que Saint-Louis soit par les premières villes bénéficiaires pour régler le problème de la brèche”, a soutenu Moustapha Niang. Portant toujours le plaidoyer des populations, le leader patriote a fustigé la défectuosité des canalisations d’assainissement du quartier de Pikine.



À l’en croire, cette catastrophe environnementale ne peut être occultée. “Dans certains quartiers de la ville tricentenaire, dont Pikine, les populations vivent en permanence avec les eaux usées, les saletés et les moustiques. À Saint-Louis, les autorités locales ont baissé les bras depuis belle lurette. Raison pour laquelle nous interpellons le Premier ministre avec le vote du prochain budget du Sénégal, que des efforts d’urgence se fassent pour soulager les populations parce qu’elles sont très fatiguées de cette menace de santé publique”, a appelé M. Niang



Les secteurs de l’éducation, de la santé et du sport n’ont pas été omis dans son plaidoyer. Pour le responsable politique Pastef dans la langue de Barbarie, Saint-Louis a perdu depuis longtemps son lustre d’antan par l’oubli volontaire de ses anciens dirigeants surtout locaux. “Les écoles de la ville sont vétustes et présentent de gros risques pour les élèves et le corps enseignant. Malheureusement, cela se ressent aujourd’hui dans les résultats des élèves et des établissements. Depuis quelques années, on note un grand taux de déperdition scolaire à Saint-Louis.



La santé n’est pas en reste, car l’hôpital régional est plus malade que les malades qui le fréquentent. Le plateau technique est faible et surexploité. Il doit être relevé. Cette situation doit pousser les nouvelles autorités à œuvrer pour que les travaux de l’hôpital Me Alioune Badara Cissé démarrent enfin. Le sport est l’un des parents pauvres de la gestion désastreuse du régime sortant. Saint-Louis n’a pas de stade fonctionnel. La Linguère, club mythique de la ville, ne joue plus à domicile ; elle reçoit à Louga ou à Kébémer. Quelle honte !



Le basket, longtemps dominé par les clubs de la vieille cité, est en train de mourir parce que ne disposant pas également d’un terrain. Le stadium Jo-seph Gaye n’existe que de nom et tous les jeunes talents ont fui”, a dénoncé Moustapha Niang.



Le responsable “pastéfien” a également invité les populations et ses camarades de parti à terminer le travail entamé depuis la dernière Présidentielle en confiant la ville à un maire soucieux de leurs vraies préoccupations. Il a déclaré sa candidature aux prochaines élections locales

S EnQuete



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook