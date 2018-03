Saint-Louis : la houle occasionne plus de 35 familles sans abris (Vidéo)

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Mars 2018 à 09:15 | | 0 commentaire(s)|

Une cinquantaine de maisons situées dans la Langue de Barbarie ainsi que plusieurs autres concessions de la commune de Ndiébène-Gandiole (Saint-Louis), ont été détruites par la houle dans nuit du mercredi au jeudi, a appris l’APS.



La houle a précisément touché des maisons des quartiers Gokhou-Mbathie, Guet-Ndar et Santhiaba, occasionnant plus de 35 familles sans abris.



Le maire de la ville, Mansour Faye s’est rendu sur les lieux pour constater les dégâts causés par l’avancée de la mer au niveau de la Langue de Barbarie, avant d’exprimer toute sa compassion aux familles sinistrées.



"Cette situation est douloureuse, car l’érosion côtière continue de faire des ravages, malgré les efforts que l’Etat est en train de consentir pour apporter des solutions durables à ce phénomène naturel qui plonge les populations de la Langue de Barbarie dans un désarroi total", a soutenu M. Faye.



Selon le maire, la construction de la digue de protection sur le littoral, entre Guet-Ndar et Gokhou-Mbathie, permettra de protéger les populations contre l’avancée de la mer.



"Les travaux d’urgence de protection de la Langue de Barbarie et du Gandiolais contre l’avancée de la mer entamés par l’entreprise EIFFAGE, une fois terminés, seront une aubaine pour les populations", a-t-il poursuivi.



Il a par ailleurs assuré que les investissements estimés à plusieurs milliards de francs CFA que l’Etat du Sénégal et la France sont en train de consentir dans la construction de la digue de protection et dont les études devront être terminées d’ici trois mois, permettront de régler en grande partie l’avancée de la mer vers les zones d’habitations.



Les familles touchées par cette forte houle seront relogées au niveau de la zone de recasement située vers Ngallene, a promis Mansour Faye.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook