Saint-Louis: le "N'dewenel" de la Première Dame aux structures sanitaires et aux personnes handicapées

Mercredi 29 Août 2018

Après avoir remis au mois de février une chambre mortuaire neuve de 6 blocs à la morgue du centre hospitalier régional de Saint-Louis, la Fondation Servir le Sénégal a offert, hier, une unité d’hémodialyse de plus de 100 millions de francs CFA à cet établissement sanitaire. L’organisation de la première dame de la République a également équipé le centre de santé de Pikine d’un appareil d'échographie d’une valeur de 7.800.000 FCfa.



A la cérémonie de remise, présidée par la députée Aminata GUEYE, des notables et représentants de la Commune, les populations du populeux quartier ont fortement magnifié cet appui, en indiquant que l’action de Marième Faye Sall les soulage grandement. Indisponible dans ce poste, les femmes étaient en effet, contraintes de recourir à des soins échographiques dans d’autres structures de santé.



Une remise de 100 fauteuils, roulants aux personnes à mobilité réduite de la ville a bouclé l’action sociale de la Fondation qui promet des initiatives similaires au profit des personnes défavorisées de Saint-Louis.

Ndarinfo.com

