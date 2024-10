Saint-Louis-le ministre des pêches aux acteurs du secteur: « Les quais de pêche seront remplacés par des ports de pêche …»

C’est le village de Pilote Barre situé dans le Gandiolé qui a été la première étape de la tournée effectuée par le Ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires dans la région de Saint-Louis. Dr Fatou Diouf a pu observer sur place la brèche et constater les difficultés rencontrées par les populations de Gandiol dans la pratique de leurs activités. Elle s’est rendue avec sa délégation au niveau des deux sites de transformation des produits halieutiques des femmes à Mboumbaye et à Goxu Mbacc au niveau de la Langue de Barbarie. La ministre a aussi fait un tour au quai de pêche de Guet Ndar et au Service régional des pêches de Saint-Louis. Le but de sa visite était de faire l’état des lieux des infrastructures en place avant d’échanger avec les acteurs de la pêche sur les difficultés relatives à leurs activités. « Je suis venue ici à Saint-Louis dans le cadre d’une visite de travail. Saint-Louis étant une zone de pêche, c’était une occasion de rendre visite aux femmes qui font de l’ostréiculture au niveau de Gandiol. Un projet très important qui est mis en œuvre par le biais du Ministère de l’Environnement que je suis venue soutenir », a-t-elle déclaré.



Le département de la Pêche, a-t-elle ajouté, intervient beaucoup dans ce genre de projets. Elle a pu également constater les dégâts causés par la brèche à Gandiol, soulignant que l’État du Sénégal en est conscient. « Nous sommes en train d’y réfléchir pour voir des solutions adéquates pour permettre aux différentes parties prenantes de pouvoir pratiquer leurs activités en toute sécurité », a rassuré Mme Diouf. Elle s’engage à œuvrer pour accompagner davantage les femmes transformatrices de produits halieutiques pour promouvoir leur autonomisation. « Ces femmes s’activent même dans la pisciculture pour s’approvisionner en interne, avec la raréfaction de la ressource au Sénégal et même au niveau mondial », s’est-elle réjouie avant de rassurer quant à la prise en charge de leurs préoccupations parmi lesquelles la problématique de la brèche. L’État du Sénégal est en train de chercher des solutions et concernant les quais de débarquement, les conditions de salubrité sont à améliorer avec l’installation de certaines infrastructures. « Avec la vision 2050 de l’État, nous voulons aller au-delà des quais et aller vers des ports de pêche sur l’ensemble du territoire national », a-t-elle conclu.



SudQuotidien