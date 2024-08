Saint-Louis : le préfet lance les opérations de reboisement et de nettoiement

Les activités des journées de reboisement et de nettoiement prévues samedi et dimanche ont été lancées par le préfet de Saint Louis à la Cité SAED, a constaté l’APS.



Le choix a été porté sur cette cité qui fait face à une problématique liée la gestion des déchets et dont l’école est dépourvue d’arbres, a expliqué Diadia Dia en d’adressant à des journalistes.



Le mur longeant l’Université Gaston Berger est également utilisé comme dépotoir par les populations, selon le Préfet. Ces journées vont être mises à profit pour nettoyer et enlever les ordures.



Les autorités de la mairie de Saint-Louis ont mobilisé les agents du service de nettoiement, a relevé le préfet.



Il a salué ”la forte mobilisation des agents de la Société nationale de gestion des déchets (Sonaged), de l’’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV), des jeunes de l’initiative ”Xeyou Ndawyi” ainsi que des populations du quartier qui ont participé à cette activité.



L’Inspecteur régional des eaux et forêts de Saint-Louis Lieutenant Birahim Seck a également expliqué le choix de ce quartier par un besoin d’avoir des arbres dans la cité et de salubrité.



Le service des Eaux et Forêts a mobilisé 150 plants de quatre espèces dont des flamboyants pour reboiser l’école de la cité.



Après le lancement, Lieutenant Seck se rendra à Ndieurba dans le département de Podor pour mettre la dernière touche sur les préparatifs de la Journée régionale de reboisement dimanche.



Il s’est félicité de la mobilisation des services de l’Etat, de la mairie de Saint-Louis et des habitants du quartier pour la salubrité de la commune de Saint-Louis.



Président du comité de gestion de la cité Saed, Adama Fily Bousso a remercié les autorités pour le choix porté sur ce quartier confronté à des problèmes de salubrité.



