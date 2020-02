Saint-Louis : le président de l’Union des pêcheurs, Macoumba Dièye et son porte-parole, en garde-à-vue Nouvelles arrestations après les violentes manifestations des pêcheurs de Guet Ndar, à Saint-Louis, il y a plus d’une semaine. En effet, le président de l’Union des pêcheurs, Macoumba Dièye et son porte-parole, convoqués à la police, hier, ont été placés en garde-à-vue, selon la RFM. Pour rappel, les pêcheurs qui réclamaient des licences de pêche avaient saccagé l’agence Senelec et le siège de l’OMVS à Saint-Louis. Plusieurs voitures avaient été également incendiées. 31 personnes, dont 12 mineurs, ont été arrêtées, suite à ces incidents.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Février 2020 à 08:52



