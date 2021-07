Saint-Louis : le président de l’association des retraités, « pour la fusion de l’IPRES et de la Caisse de Sécurité Sociale » Les responsables de l’Association régionale des retraités de l’IPRES de Saint-Louis se disent favorables à la fusion entre l’IPRES et la Caisse de Sécurité Sociale (CSS). Selon leur Président, cela permettra de mieux surveiller les déclarations et mieux contrôler les régimes de retraités de l’IPRES.

El Hadj Madiop Thiam estime que le Sénégal est en retard, comparé à d’autres pays africains qui ont bien réussi cette fusion. Il s’exprimait en marge de leur cérémonie de prières pour le repos de l’âme de la mère du PCA de cette Institution, Mamadou Racine Sy.



Le président de l’Association régionale des allocataires des régimes de retraités de l’IPRES de la région de Saint-Louis, a plaidé avant-hier, mardi 13 juillet, pour la fusion de l’IPRES et de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS).



Selon El Hadj Madiop Thiam, cela permettra de mieux prendre en charge les préoccupations des travailleurs mais aussi d’aider les personnes du troisième âge à faire valoir l’ensemble de leurs droits, sur tous les plans et à tous les niveaux.



Il l’a fait savoir à l’occasion de la présentation, par ses frères d’association, de leurs condoléances au Président du Conseil d’Administration (PCA) de l’IPRES, en l’occurrence Mamadou Racine Sy, pour le rappel à Dieu de sa maman.



“Cette attitude des membres de notre association est vraiment légitime et normale et nous permet d’exprimer au président Mamadou Racine Sy, notre reconnaissance et notre profonde gratitude pour tout ce qu’il fait pour les retraités de l’IPRES. Il nous a permis aujourd’hui de bénéficier largement de la politique de mensualisation du paiement des pensions de retraite, une de nos vieilles doléances et préoccupations majeures”, a-t-il soutenu, tout en rappelant aussi que l’homme a récemment fait en sorte que les pensions, accompagnées de l’avance de Tabaski, soient payées par anticipation.



“Cela est une mesure salutaire pour nous autres personnes du troisième âge aujourd’hui à la retraite après avoir longuement servi notre nation”, a-t-il conclu.

