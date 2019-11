Saint-Louis : les déguerpis de Bango et de Ngalel Nord réclament justice Les propriétaires de plus de 100 logements, déguerpis de Bango et de Ngalel Nord, à Saint à Saint-Louis, réclament justice. Et pour cause, un mois après leur déguerpissement, les autorités locales n’ont pas encore tenu leurs promesses à leur endroit.

Aussi, ont-ils manifesté, hier, arborant des brassards rouges pour exiger de la mairie de leur remettre les documents officiels attestant de leur déguerpissement et la décision de leur recasement. Selon Oumar Diouf, leur porte-parole qui s’est exprimé sur la RFM, « depuis un mois qu’on a été déguerpis, nous n’avons reçu ni dédommagement, ni terrain, ni maison. Nous demandons au maire de respecter les engagements qu’il avait pris. Nous voulons du concret ».

