Saint- Louis: une collision entre deux pirogues fait trois morts

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2019 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

Trois pêcheurs ont perdu la vie dans une collision entre deux pirogues ce jeudi vers 10 heures, au niveau de la brèche de Saint- Louis. Il s’agit de Djiby Niang, Mor Thiané Bèye et un troisième non encore identifié.



Ce drame porte à 415, le nombre de victimes depuis l’ouverture de cette brèche en 2003.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos