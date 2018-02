Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Saint Valentin 2018 : les 10 couples Leral.net les plus glamours du Sénégal Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Février 2018 à 08:17 | | 0 commentaire(s)|

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion. Leral.net pour rester in en a profité pour faire un dossier spécial Saint Valentin dédié aux amoureux du Monde. Leral.net vous propose un dossier spécial avec ici les 10 couples Leral.net les plus glamour du Sénégal.



Wally Seck-Sokhna Aïdara, l’amour passion-buzz



« Nop toutina ci Sokhna Aïdara, je suis son père, sa maman, son frère, son ami », a déclaré Wally Seck quand Dj Boubs slui a posé la question sur sa femme. Quoi de plus pour témoigner de l’intensité et de la passion autour de cette idylle. Comme disent les Wolofs, Wally Seck comme des stars comme la star planétaire Youssou Ndour, Ek Hadji Ousseynou Diouf, a le «Bayré Bouki». Là où il passe, le buzz le poursuit. Mais le premier buzz de Wally Seck reste sa femme Sokhna Aïdara. Wally Seck avait pourtant avait commencé timidement sa carrière sans grand éclat, avec son clip de la chanson «Ngueweul» tournée dans la maison familiale, en toute simplicité.



Toutefois, il était venu à la célébrité avec la médiatisation à outrance des péripéties de son mariage avec la belle Sokhna Aidara, alors mannequin qui affolait les défilés des podiums. Cette exposition de leur relation avait créé le buzz autour du fils de Thione Seck qui allait toutefois casser la baraque sur le plan musical avec son fameux slogan Wally Family et aussi avec le clip éponyme, en plus du beau clip du titre, Louné avec la sulfureuse Thioro Balbaki. Et ce fut le début de l’ère Swagg de Wally Seck…





Macky Sall-Marième Fall, le couple présidentiel



Les couples Senghor-Colette, Abdou Diouf-Elizabeth et Abdoulaye Wade-Viviane avaient toujours retenu l’attention, mais Marième Faye est venu pimenter la sauce présidentielle en ravissant la vedette à son mari. Tenues traditionnelle, simplicité, sourire en série, Marième Faye est ce qu’on appelle une Première dame aimée comme Lady Diana avec le Royaume Uni. La visite de Emmanuel Macron à Saint Louis a démontré encore une fois la popularité de cette belle Saint Louisienne qui a ravi la vedette aux deux présidents et à Brigitte Macron. Ce n’est pas pour rien que Marième Faye Sall a déclaré lors d »’une interview accordée à la CNN que son mari Macky Sall avait la chance d’avoir une femme comme elle..et en anglais s’il vous plait. Jamais une femme n’aura marqué le Palais de la République.





Abdoulaye Daouda Diallo-Tamaro Seydi : le ministre et la notaire



Qui aurait pu penser que Abulaye Daouda Diallo, alors ministre de l’Intérieur allait marier la belle notaire Tamaro Seydi. Personne, mais par la force des choses, Tamaro Seydi avec ses look glamour et Abdoulaye Daouda Diallo avec pudeur et sa simplicité se sont retrouvés par la force de l’amour et DIEU leur a gratifié de deux belles jumelles.





Youssou Ndour-Aida Coulibaly, un couple disque d’or



Youssou Ndour, la star planétaire vit le parfait amour avec Aïda Coulibaly, celle qui a des traits de ressemblance physiques marqués avec Neneh Cherry avec qui Youssou Ndour est devenu disque d’Or avec le fameux tube Seven seconds. C’est l’un des couples les plus glamours du Sénégal. D’ailleurs, Youssou Ndour a rendu hommage à sa femme Aïda « Bibaly » avec le tube « I love you » dans l’album International AFRICA REKK.





Pape Cheikh Diallo-Kya : un amour de Yewoulène



Pape Cheikh Diallo l’a joué intelligent et discret. A pas feutrés comme un félin en chasse, pape Cheikh Diallo a pris le meilleur du plateau Yewoulène en se mariant avec la ravissante Kya Aïdara l’année dernière. « Kya dafa bonbonwé » déclarait-il d’ailleurs en pleine émission. Kya Aïdara ne nous démentira pas.







Marie-Cheikh Amar, pour l’amour de Saliou Amar



C’est un couple qui a été chanté par presque tout le monde, Youssou, Pape Diouf. Si Cheikh Amara incarne la réussite de l’entrepreneur et du manager, Marie Ama elle symbolise la beauté discrète et simple. Ce couple qui a vu son fils aîné, Serigne Saliou Amar, décédé à Paris hier, ans rappelé à DIEU tragiquement le jeudi 11 mai 2017, à l'âge de 21 est resté encore debout avec toujours la même flamme.





Adja Diallo-Ibou Touré, l’amour swagg



Ibou Touré qui est connu pour ses voitures rutilantes et son talent de joueur de football, reste aussi un people qui animé le quotidien des paparazzi et de la presse people. Et en se mariant avec la belle Adjja Diallo déjà habituée des réseaux sociaux, le couple est encore projeté dans les écrans pour encore un bon moment. En effet, le couple surfe sur la vague du buzz créé par leur union et en profite pour exposer leur vie privée sur les réseaux sociaux, allant même jusqu’à se filmer et se mettre sur snapchat dans l’intimité de leur chambre.





Djiby Sy-Bijou Ndiaye, la classe



Khady Ndiaye Bijou, la talentueuse animatrice de Back stages ou encore Yewoulene plait à tout le monde et son mari Djiby Sy ne pouvait pas rêver mieux. Il a raflé l’une des filles les plus appréciées du petit écran. A côté de Pape Cheikh Diallo-Kya Aïdara, Bijou Ndiaye-Djby fait partie des couples les plus chic et tendances du Sénégal. Il suffit de voir la complicité existant entre les eux tourtereaux sur les photos postés sur les réseaux sociaux.





Boubs-Diarra : glamour, chic et simple



Boubacar Diallo, le meilleur animateur du Sénégal a jeté son dévolu sur Mame Diarra et a mis une croix sur toutes les autres. Malgré la célébrité, Dj Boubs à l’image de Youssou a toujours su protéger l’image de marque de sa Diarra qui incarne la beauté simple et discrète.





El Hadji Diouf-Valéry Bishop : pour le meilleur et pour le pire



Le double ballon d’Or sénégalais et sa douce moitié, Valéry Bishop ont réussi à dominer l’usure du temps. Plus le temps passe, et leur couple devient de plus de plus en plus amoureux. La mère de Kenza a su apprivoiser le rebelle et ancien virtuose de Lens, Bolton. Le plus célèbre numéro 11 de l’équipe nationale du Sénégal ne se plaint pas. C’est Valéry l’amour de sa vie.

