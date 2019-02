Saint-Valentin : Idy envoie un message fort à sa femme

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019 à 09:58 | | 0 commentaire(s)|

Il a chanté hier Ndèye Penda avec un foulard rouge entre ses mains. Idrissa Seck a montré aussi ses talents de poète hier, 14 février, jour de fête des amoureux. Depuis Kromadji, un village situé à quelques kilomètres de Tambacounda, le candidat de la coalition idy2019 a envoyé des propos romantiques à sa douce moitié Ndèye Penda.



Apres avoir pris un foulard rouge, Idrissa Seck a déclaré: «j'envoie un message permanent d’amour et d’affection, de bonheur et de tranquillité et pourvu que cela dure jusqu’au dernier souffle », dixit le leader de Rewmi, tout souriant.













Le Témoin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos