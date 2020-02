Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Saint-Valentin: Kiné Lam parle de son pacte à vie avec Dogo Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Février 2020 à 15:47 | | 0 commentaire(s)| Kiné Lam-Dogo fait partie des couples les plus célèbres au Sénégal. L’union entre la cantatrice et El Hadji Ndongo Thiam remonte à 1978 jusqu'à la mort de Dogo en 2019. En ce jour de Saint-valentin, Kiné Lam parle de son pacte avec Dieu envers son mari, dans un entretien avec "L'Observateur".



" La dernière chose qu'il m'a dite alors qu'il avait encore toute sa conscience, m'a poussée à faire un pacte avec Dieu. C'est lorsqu'il a dit à tout le monde qu'il voulait rester chez moi. Mes co-épouses n'ont pas fait de problème ’’, explique-t-elle.



"Dogo, ajoute Kiné Lam, m'avait demandé de bien s'occuper de lui "durant sa maladie et de le faire en toute discrétion. Il m'a dit : ‘’veille sur moi’’. Je me suis alors dit qu'il fallait que je me montre à la hauteur de toute cette confiance. Et je l'ai fait. J'ai mis de côté l'essentiel de mes activités pour rester avec lui. Jusqu'à sa mort, à 81 ans. ’’



Accueil Envoyer à un ami Partager