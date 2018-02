Saint Valentin Plateau Spécial Leral.net : Quand les jeunes Sénégalais fêtent l'amour en rouge et noir Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion. Leral.net pour rester in en a profité pour faire un dossier spécial Saint Valentin dédié aux amoureux du Monde. Leral.net vous sert ici la première partie du plateau spécial réservé à la Saint Valentin des jeunes…

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Février 2018 à 12:55 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook