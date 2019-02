Saint-Valentin : nos idées pour fêter l'amour...

Comme il y a mille façons de dire "Je t'aime", il y a mille façons de fêter la Saint-Valentin. Que vous souhaitiez une Saint-Valentin romantique ou une Saint-Valentin coquine, vous trouverez ici toutes les idées pour réussir votre Saint-Valentin. Conseils pour raviver la flamme, idées cadeaux pour votre homme, sélection de lingerie sexy : voici notre menu pour la Saint-Valentin.



La Saint-Valentin, on a beau dire que c’est une « fête commerciale », on adore la célébrer. C’est vrai quoi, quand on y pense : un joli bouquet de fleurs et un dîner aux petits oignons… ça n’a jamais fait de mal à personne, non ? Alors cette année, on s’y prend bien et à l’avance.



Un menu aphrodisiaque pour la St-Valentin

Si vous n’optez pas pour le repas au restaurant, on vous donne nos conseils pour concocter un repas romantique (et coquin) pour la Saint-Valentin.



Misez sur les aphrodisiaques pour faire monter le désir pendant le repas. Gingembre, chocolat, huîtres… Et pour ne pas vous tromper, on vous donne la liste des aliments à éviter avant de faire l’amour.



Quel cadeau offrir à la Saint-Valentin ?

Pour gâter votre chéri(e) à la St-Valentin, on vous livre toutes nos idées cadeaux. Dans notre sélection, retrouvez les idées cadeaux pour elle : lingerie, bijoux, fleurs, parfum pour femme, maquillage tendance….



Si vous cherchez un cadeau pour homme, nous avons ce qu’il vous faut ! Découvrez les vrais cadeaux que veulent les hommes. Sélection de parfums pour homme, vêtements, montres, portefeuilles, soins pour le corps… Ce ne sont pas les idées qui manquent.

Pour la St-Valentin, choisissez le cadeau pour couple ! Coquin avec un sex-toy ou romantique avec un week-end en amoureux, toutes nos idées de cadeaux pour un couple sont à retrouver dans ce dossier.



Se faire belle pour la Saint-Valentin

Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour pimper un peu son maquillage du quotidien ? On mise sur un maquillage de fête et surtout sur les paillettes !

Si vous préférez rester au naturel, vous le ferez craquer tout autant.



Saint-Valentin : on dit oui à la lingerie sexy

La lingerie, c’est notre petit guilty pleasure. Avec elle, on se sent femme, sexy, sûre de soi et conquérante.



Pour célébrer la fête des amoureux, on a décidé de mettre le paquet. Et en vrai, ça nous donne surtout une occasion de plus d’acheter de la belle lingerie. Lingerie Passionata, Adam et Eve, Undiz ou encore Soleil Sucré, lingerie pas chère ou de marque : qu’importe ! Tant qu’elle est fine et un brin coquine.



La St-Valentin sans Valentin

Et pour celles qui ne veulent pas fêter la St-Valentin, découvrez le Galentine’s Day. Une fête spécialement réservée aux copines.



Si vous ne voulez pas passer la soirée seule, sur votre canapé, avec pour compagnie Netflix et de la junk food, pas de panique ! On vous propose des alternatives à cette fête de couple.



Organisez-vous un hammam entre copines, faites-vous livrer des fleurs, organisez une contre-soirée pour la Saint-Valentin… Les alternatives sont multiples !















