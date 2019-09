Sainte Jeanne d'Arc: L’affaire de l'interdit du port du voile, pas entièrement résolue

L'Institution Jeanne d'Arc a donné son accord pour la réintégration des jeunes filles voilées. Mais l’accord semble être effectif juste, pour cette année scolaire2019-2020. Certains Sénégalais considèrent même que l’école, proposant des mesures transitoires, n’a pas bougé dans sa volonté d'interdire le voile.



« Le voile ne sera pas admis l'année prochaine à Sainte Jeanne d'Arc. Une décision prise d'un commun accord entre la direction de l'Isja et le ministère de l'Éducation nationale qui a donné son aval. Ce n'est pas tout. Jeanne d'Arc a aussi demandé aux parents d'élèves qui ne partagent pas son projet éducatif, d'aller voir d’autres établissements scolaires », a révélé Source A.



Mais, cette décision offusque le syndicat d’enseignants Cusems, qui estime que l'État a reculé face à l'Isja et à la France.

