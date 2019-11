Saisie d’une tonne de chanvre indien à Kédougou: Comment les trafiquants ont été démasqués (images) Les éléments de la Brigade commerciale des Douanes de Moussala, Subdivision de Kédougou, ont saisi dans la nuit du vendredi 08 au samedi 09 novembre 2019, 1440 Kg de chanvre indien. La drogue a été saisie à l'intérieur d'un camion semi-remorque immatriculé au Sénégal en provenance du Mali.

Ce jour-là, il faisait 20 heures, lorsque ce camion arrive au barrage douanier de Moussala. Le Lieutenant Sidate Kâ et son équipe l’arrêtent et procèdent au contrôle de routine. Le véhicule était vide à l’intérieur, il n’empêche les gabelous procèdent à son contrôle. Ils seront attirés par la transformation de l’intérieur du camion. Vérification faite, les gabelous découvrent des sacs dans une cachette aménagée au niveau du plancher dudit camion. C’est un double fond d’une très grande capacité de stockage qui, au vu la technique utilisée, a certainement servi à un trafic régulier et insoupçonné de produits prohibés.



A l’aller, le camion avait transporté du ciment pour le livrer en territoire malien. C’est au retour que les trafiquants ont chargé 72 sacs de 20 Kg de chanvre indien dans la cachette aménagée soit 1440 Kg pour une valeur estimée de 173 millions CFA. Les trafiquants ont réussi à prendre la fuite, laissant derrière eux la drogue ainsi que le Camion dont le propriétaire ne tardera pas à être localisé.



Cette saisie qui bat le record de toutes les saisies effectuées depuis le début de 2019 par la Douane, est l’une des plus importantes enregistrées dans cette partie du pays depuis plusieurs années. A signaler que la Brigade Commerciale des Douanes de Moussala est implantée il y a à peine 3 mois. Elle fait partie des nouvelles unités créées par le Directeur général des Douanes dans le cadre de la réorganisation des services douaniers, en vue d’un meilleur maillage du territoire et d’une surveillance plus efficace de nos frontières. Ce résultat immédiat en montre donc toute la pertinence.











