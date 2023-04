Saisie de 147 kg de chanvre indien à Kaolack : La BRS alpague les deux cultivateurs qui ravitaillaient la zone

Dans le cadre de leurs missions de lutte contre les stupéfiants, les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack de la Direction de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (DOCRTIS) ont interpellé, durant la nuit du vendredi 5 au samedi 6, vers 2 h, au village de Bandoulou Toucouleur de la commune de Ndiaffate, deux individus. Ils s’identifient aux noms d'I. Ba alias "Oumar Kéba", cultivateur et éleveur de son état, et M. Sow alias "Serigne Dème". Ils se sont présentés comme des éleveur et cultivateur.



Cette saisie, selon nos informations, a été opérée à l’occasion d’une opération initiée par les agents de la BRS dans la zone située entre la brousse casamançaise ‘’Fogny’’, les localités de Sokone, Passy, Keur Waly Ndiaye, entre autres.



Ce coup de filet, ont expliqué nos interlocuteurs, a permis la saisie d’une charrette transportant quatre colis dont un de 30 kg, un de 32 kg, un autre de 35 kg et enfin un de 50 kg. Le tout emballé dans des sacs en sisal d’un poids total de 147 kg à la pesée. Leurs acolytes, poursuivent nos sources, se sont réfugiés dans la forêt, profitant de la pénombre et abandonnant sur place la substance prohibée. Ils sont recherchés.



Questionnés sommairement sur la provenance et la destination de la drogue, dans le cadre du régime de garde à vue, les deux suspects ont reconnu les faits. Chacun, en ce qui le concerne, a précisé sa responsabilité dans cette affaire de trafic de drogue.



A l’issue de leur période garde à vue, indiquent nos informations, ils seront déférés au parquet près du tribunal de grande instance de Kaolack pour les faits de trafic intérieur de drogue en groupe criminel organisé portant sur 147 kg de chanvre indien de la variété dite "verte".



Les investigations se poursuivent pour mettre la main sur les fugitifs et connaître toutes les ramifications de ce réseau de trafiquants.



Enquete