Saisie de 2026 kg de cocaïne: L’identité des 5 trafiquants, révélée Suite à l’arrestation d’un navire, transportant plus de deux tonnes de cocaïne à 365 km au large de Dakar, l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants a identifié les 05 mis en cause, arrêtés avec la marchandise illicite.

Le présumé cerveau de cette bande de trafiquants est identifié au nom de Makha Gaye, un géant de près de 2m, âgé de 44 ans. Né à Guédiawaye, ce trafiquant est titulaire d’une double nationalité (gambienne et sénégalaise).



D’après L’Observateur, il y a également un Sénégalais, répondant au nom de Pape Madiop Dièye, né le 23 août 1982 à Guédiawaye.



Et, deux étrangers, dont un Sierra-Léonais, conducteur du navire, Marrah Foday né à Freetown en 1983. Le dernier sur la liste est le matelot bissau-guinéen Quecuto Bajo, âgé de 36 ans.



