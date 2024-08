Saisie de 50 tonnes d'engrais subventionnés en partance pour la Guinée

Les pandores ont réussi à déjouer un vaste détournement d’engrais subventionnés par l’Etat en partance pour la Guinée Conakry. Le camionneur qui convoyait 50 tonnes d’engrais de nature PNK, a été arrêté dans la nuit du 08 au 09 août 2024.



Selon les informations de L’OBS, repris par Senenews, le camion semi-remorque de marque IVECO, immatriculé AA-5…QE et AA-6…QE, appartient au sieur Mamadou Kandé, transporteur demeurant à Kolda. Le camion contenant cinquante (50) tonnes d’engrais de nature NPK 15.15.15 subventionnés par l’État, en provenance de Anambé dans le département de Vélingara, se rendait en Guinée Conakry.



Le chauffeur, Bassirou Niang, né le 16 octobre 1993 à Guédiawaye, a été interpellé par les éléments dudit Poste.

En conseil présidentiel, le 3 mai dernier, avec le Premier ministre Ousmane Sonko, 23 mesures ont été annoncées. L’une d’elles était consacrée à la mise en place des intrants dans des conditions de stricte transparence, auprès des réels ayants-droit, en veillant à identifier et à sanctionner tout détournement d’objectif.



Le Pm avait demandé la redynamisation dans les plus brefs délais, de la cellule logistique militaire détachée au ministère de l’Agriculture. A la suite de cette rencontre, le gouvernement a décidé de procéder à une baisse de 22% sur le prix de l’engrais.