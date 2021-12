Saisie de 54 kilogrammes de chanvre indien et de haschich à Kolda

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Décembre 2021 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

L’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) dirigé par le Commissaire Ndiarré Sène, est en train d’abattre un travail colossal dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues. Sa brigade régionale deKolda a procédé à l’arrestation d’une bande de trafiquants répondant aux initiales de A. Nd., A. G., A. F. , M. S. D. et M. B..



D'après "L'As", les limiers ont saisi 54 kilogrammes de chanvre indien de la variété dite verte, 52 cornets de chanvre indien, 2 boules de haschich, etc. Les limiers sont en train de dérouler une opération d’envergure dans la région. Nous y reviendrons avec de plus amples infirmations

