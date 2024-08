Saisie de 78 Briquettes de Cannabis à la Frontière Mali-Sénégal

Dans la nuit du mercredi au jeudi 8 août, les douanes maliennes ont réalisé une importante saisie de drogue à Diboli, à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Une patrouille douanière, agissant sur la base de renseignements, a intercepté un véhicule suspect en provenance de Bamako et à destination du Sénégal. Cette opération a permis de mettre la main sur 78 briquettes de cannabis soigneusement dissimulées à l'intérieur d'une vieille Mercedes.



Selon Seneweb, qui donne l'information, les trafiquants rivalisent souvent d'ingéniosité pour échapper à la vigilance des forces de l'ordre, mais les douaniers maliens ont démontré une fois de plus leur efficacité et leur détermination à lutter contre ce fléau.



En effet, pour tromper la vigilance des autorités, les narcotrafiquants avaient caché la drogue dans l'habitacle de la voiture. Il a fallu aux douaniers démonter les sièges arrière du véhicule et éventrer les parois de séparation du coffre pour découvrir le pot aux roses.



Cette saisie est le fruit d'une étroite collaboration entre les services de renseignements et les équipes sur le terrain. Grâce à leur flair et à leur perspicacité, les douaniers ont su repérer le véhicule suspect et déjouer les stratagèmes des trafiquants.