Saisie de devises estimées à plus d’un milliard FCfa à l’AIBD, à qui était destiné cet argent ?

A peine un mois après l’élection présidentielle, une rocambolesque affaire qui a eu pour cadre l’Aéroport International Blaise Diagne, remonte à la surface. Il s’agit de la saisie d’une importante somme d’argent sur un ressortissant guinéen, dès l’entame de la campagne électorale.



D’après SourceA, ce sont les éléments de la Brigade mixte composée de gendarmes, policiers et douaniers qui ont réussi le coup. A qui était destiné cet argent (1 milliard 900 mille F Cfa) ? Devait-il servir à financer une quelconque opération électorale ? O.D, l’homme sur qui a été retrouvé ce faramineux montant, a voyagé, ce jour-là, en compagnie d’un ministre d’Alpha Condé. L’argent (1 milliard 900 mille francs) a été convoyé à bord de TunisAir. En attendant de savoir la destination de l’argent, les mis en cause sont poursuivis pour non-déclaration de devises et l’argent est confisqué par les services de Dakar.













