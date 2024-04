Saisie de plus de 26 tonnes de produits impropres à la consommation au marché Petersen

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2024 à 17:58 | | 0 commentaire(s)|

La Brigade départementale d’hygiène de Dakar a effectué une opération fructueuse ce lundi 15 avril au marché Petersen.



La descente effectuée par les hommes de l'Adjudant Abdourahmane Guèye s'est soldée par la saisie plus de 26 tonnes de produits impropres à la consommation, informe Seneweb.



Selon des sources, de Seneweb, les éléments déployés dans ledit marché ont permis de mettre la main sur 157 cartons de kangoo, de sucre cristal, 6 sacs de 50 kg de lait en poudre, 362 cartons de lait gandia, 16 boîtes de sucres diabète, 37 cartons et 21 pots de Mayonnaise Doli .



La valeur marchande de ces produits impropres à la consommation est estimée à 7.551.600 fcfa.





Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook