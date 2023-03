Saisie de produits prohibés d’une contrevaleur de 241 millions FCfa (Douanes)

Les Unités de surveillance douanière ont saisi dans le cadre de l’opération ''Bouclage'', des produits prohibés d’une valeur de 241 millions FCfa, composés de plus de 800 kilogrammes de chanvre indien et de diverses marchandises, nous apprend l'"Aps".



‘' (…)Une mule voyageant à bord d’un véhicule de transport en commun, a été démasquée par les éléments de la brigade des douanes de Keur Ayip en possession de 16 paquets de chanvre indien d’un poids total de 4 kg (…) ’’, indique un communiqué de la Division de la communication et des relations publiques de la Direction générale des Douanes.



‘’ La contrevaleur de cette marchandise prohibée saisie , a-t-elle ajouté, est estimée à 360.000 francs Cfa ’’.



Les douaniers, selon le communiqué, ont également saisi le 23 mars dernier aux environs de 20 heures, des munitions, du chanvre indien et des médicaments dans la même zone.



Les produits prohibés saisis sont constitués ‘’ d’un lot de faux médicaments, de 10 kg de chanvre indien, de 224 munitions et de 440 grammes de morphine ’’. ‘’ Cette opération , a-t-il précisé, a eu lieu dans la forêt de Firgui, département de Nioro du Rip ’’.



Selon le document, ‘’ la valeur totale de cette saisie est estimée à 30 millions de francs Cfa ’’.



Un autre lot de faux médicaments de 1100 grammes de morphine et 13 kg de chanvre indien, d'une contrevaleur estimée à 80 millions de francs Cfa, a été saisi sur des trafiquants opérant à pied, communément appelés ‘’porteurs’’ à hauteur du village de Dongoro.



La même source rapporte que les agents de la Brigade maritime de Toubacouta (Foundiougne), ont saisi 5 colis de chanvre indien d’un poids total de 125 kg dans les bolongs de l’ile de Djinack Bara.



Elle signale que '" la contrevaleur totale de cette saisie de marchandises de pirogues et de moteurs, est estimée à 25 millions de francs Cfa ’’. Deux individus ont été interpellés au cours de l’opération.



A Ourossogui (Nord), les éléments de la Brigade mobile des Douanes ont intercepté une charrette et trois motos transportant du chanvre indien à Mayel, dans la commune de Aouré (Kanel).



Selon le communiqué, les chargements interceptés à la suite d’une course, ‘’ étaient composés de 5 sacs de cannabis d’un poids total de 222 kg, pour une contrevaleur estimée à 27 millions de francs Cfa ’’. Trois individus dont deux de nationalité malienne, ont été arrêtés au cours de cette opération.



A Kidira, l’opération ‘’Bouclage'' a permis de découvrir 430 kg de chanvre indien sur un camion semi-remorque venant du Mali. Cette saisie a eu lieu à la sortie du Pont de la Falémé, près de la barrière de filtrage des entrées et sorties du territoire.



Selon le texte, ‘’ la valeur totale de la saisie (chanvre indien et moyen de transport) est estimée à 79 millions de francs Cfa ’’.