Saisie en Mauritanie d'une grande quantité de vins provenant du Sénégal

APA-La gendarmerie mauritanienne a saisi, mercredi à Rosso (200 kilomètres au Sud de Nouakchott, une quantité de vins provenant du Sénégal, a appris APA de source sécuritaire.



Cette quantité composée d’un certain nombre de bouteilles (1,5 litre) de bonne qualité, a été saisie sur un commerçant sénégalais qui venait d’arriver en provenance de l’autre rive du fleuve à bord du bac.



Les boissons alcooliques étaient dissimulées sous une cargaison de légumes importée du Sénégal et qui devait être récupérée par des partenaires mauritaniens à Rosso Mauritanie.



Le commerçant sénégalais était connu des services de sécurité au poste frontière de Rosso comme étant un marchand de légumes et n’a jamais été accusé de trafic de produits prohibés.



Il a été interrogé par la gendarmerie avant son déferrement devant le Procureur de la République.







Afriactuel