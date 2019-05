Saisie record de 72 kilogrammes de cocaïne par les Douanes sénégalaises

Le lundi 29 avril 2019, aux environs de 13 heures, les éléments du Poste des Douanes de GUENOTO, Antenne de Gouloumbou, Subdivision de Tambacounda, ont saisi 72 kg de cocaïne. Le coup de filet a eu lieu au barrage de Gouloumbou sur la Nationale 6, à 32 Km au Sud de Tambacounda. Cette drogue dure a été découverte dans une cachette spécialement aménagée du véhicule de marque Hyundai IX35 en provenance de la Guinée-Bissau.



La valeur totale de la saisie est estimée à 3,306 milliards de francs CFA.



Un prévenu de nationalité malienne est arrêté et mis à la disposition de la Justice. L’enquête suit son cours.













Le Bureau des Relations publiques et de la Communication de la Douane



