Saisie record de drogue à Ngaparou: sur l'odeur des 675 kilos de cocaïne interceptés Les éléments de Brigade de la gendarmerie de Mbour ont saisi, ce mercredi 13 janvier, 600 kilogrammes de cocaïne. La marchandise frauduleuse a été prise entre Somone et Ngaparou.





Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Janvier 2021 à 06:18 | | 0 commentaire(s)|

Depuis le 28 décembre, date de la saisie, la gendarmerie de Ngaparou, la Brigade de recherches de Mbour et la SR de Dakar mènent, discrètement, une vraie chasse à l'homme sur la Petite-Côte.



Libération fait savoir que la drogue était planquée dans une résidence meublée.



L'enquête se poursuite et met en cause plusieurs expatriés.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos